Dabei taten sich anfangs auch die Ausführenden mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Ouvertüre zu Shakespeares titelgebender Komödie etwas schwer. Die berühmten ersten vier Bläserakkorde, die den Vorhang heben für das flirrende Traumreich der Elfen, klangen nicht zusammen. Auch die dynamischen Abstufungen hätten durchaus feiner sein können. Insgesamt fehlte das Überbordende, eine lebendige Differenzierung zwischen burlesker Derbheit, Liebesreigen und höfischem Festtagsglanz. Alles wirkte zu kontrolliert. Ironischerweise zu deutsch.