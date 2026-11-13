Der Heldburger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr alles andere als gewöhnlich. Am Sonntag, 6. Dezember, macht die MDR-Jump-Weihnachtsmarkt-Tour erstmals Halt in der Stadt im Landkreis Hildburghausen, wie Melanie Mehrländer-Metzner von der Heldburger Tourist-Information mitteilt. Dass das klappt, hätte in Heldburg kaum jemand gedacht. „Für uns war es wirklich eine Überraschung. Wir haben uns im Juli dafür beworben und hatten es eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Kurz vor den Herbstferien hat sich MDR-Jump bei uns gemeldet und bekannt gegeben, dass es klappt“, sagt Melanie Mehrländer-Metzner.