Am kommenden Samstag, 30. August, startet wieder der MD-Cup mit Jeeptrail und Kinderquad auf der Strecke des 4x4 Clubs Sonneberg. Das Straterfeld kommt nicht nur aus Thüringen, sondern auch von befreundeten Clubs aus ganz Deutschland. Der 4x4 Club Sonneberg ist Gastgeber und freut sich auf viele Besucher an der Strecke in Rohof. Für beste Bedingungen für die Teilnehmer und gute Bewirtung ist ebenfalls gesorgt, so Maik Schreck vom 4x4 Club Sonneberg.
MD-Cup in Rohof Fun, Schlamm und Action
Sibylle Lotte 26.08.2025 - 10:30 Uhr