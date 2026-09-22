McConaughey und Harrelson Hollywood-Stars als Brüder - Neue Comedy-Serie "Brothers"

Ist was dran an der Geschichte?

Und was, wenn die beiden nun tatsächlich Brüder wären? Ein DNA-Test könnte darüber Aufschluss geben. "Ich wollte das schon seit einiger Zeit machen, aber er weigert sich", sagte Woody Harrelson dem "Hollywood Reporter" und ließ dabei geschickt offen, ob es sich um einen Scherz handelt oder er es ernst meint.

Sein Serienbruder stellte allerdings in Aussicht, dass er sich irgendwann dazu durchringen könnte. "Wenn es stimmt, habe ich eine Menge zu verarbeiten", so McConaughey. "Wenn es nicht stimmt, wird es bei Weitem nicht mehr so viel Spaß machen, mit ihm abzuhängen."

Die ersten zwei von insgesamt acht Folgen von "Brothers" sind ab 23. September beim kostenpflichtigen Streamingdienst Apple TV zu sehen. Jeden Mittwoch folgt eine weitere Episode.