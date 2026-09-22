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  4. Hollywood-Stars als Brüder - Neue Comedy-Serie "Brothers"

McConaughey und Harrelson Hollywood-Stars als Brüder - Neue Comedy-Serie "Brothers"

Von Philip Dethlefs,

Matthew McConaughey und Woody Harrelson spielen in «Brothers» fiktionalisierte Versionen ihrer selbst – und gehen der Frage nach, ob sie Brüder sind. Die Serie hat ihren Ursprung in der Realität.

Los Angeles - Matthew McConaughey und Woody Harrelson sind ein eingespieltes Team. Schon 1999 standen die beiden Hollywood-Stars für Ron Howards Komödie "EDtv" erstmals zusammen vor der Kamera und spielten Brüder. 2008 folgte der Kinoflop "Surfer, Dude". Gefeiert wurden sie für ihre Rollen in der Krimiserie "True Detective" (2014). 

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Jetzt sind die beiden Kumpels wieder gemeinsam zu sehen: In der Comedyserie "Brothers" bei Apple TV (ab 23.9.) spielen Matthew McConaughey (56) und Woody Harrelson (65) fiktionalisierte, übertriebene Versionen ihrer selbst, die entdecken, dass sie tatsächlich Brüder sein könnten. 

Keine Reality-Show, sondern Fiktion mit realen Elementen

Ursprünglich wollte das Duo möglichst nah am echten Leben bleiben und plante zeitweise sogar, ihre echten Familien mitspielen zu lassen. "Nicht wirklich eine Reality-Show", betonte Harrelson im "Esquire"-Interview. "Wir wollten immer fiktive Geschichten erzählen." 

Schließlich wurde "Brothers" eine Mischung aus echtem Leben und wilder Fiktion. "Verstärken, übertreiben, mit den Stereotypen spielen", beschreibt McConaughey den Ansatz, "hier und da eine Parodie reinbringen." Die Stars nehmen ihr Image in der Serie selbstironisch auf die Schippe - mit Anspielungen auf Filme von "Dazed And Confused" bis "The Wolf Of Wall Street". 

"Basierend auf einem wahren Gerücht" heißt es zu Beginn der Serie. Hintergrund ist ein Interview, das McConaughey 2023 im Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" gab, das im Internet für viele Spekulationen sorgte. 

Darin erzählte er, seine Mutter habe Harrelson gegenüber angedeutet, sie habe einst dessen Vater gekannt. Beide halten es seitdem für möglich, tatsächlich verwandt zu sein. Vielleicht ein PR-Gag? In derselben Sendung kündigte McConaughey die Arbeit an dem neuen gemeinsamen Projekt an. 

Zwei enge Freunde und eine Vermutung

In "Brothers" steckt Woody privat in der Krise. Die Hochzeit seiner Tochter platzt. Statt sich der Lage zu Hause in Malibu zu stellen, packt der überforderte Vater und Althippie die Familie ein und reist zu seinem Freund Matthew nach Austin, Texas. 

Dort kommt er zunächst ungelegen. Denn Matthew arbeitet an einer Rede zu Ehren seines verstorbenen Vaters. Woody hält ihn davon ab und überredet ihn zu einem Ausflug, der chaotische Ausmaße annimmt. Doch schließlich bringt er für Matthew die Erleuchtung. Der Hollywood-Star erwägt eine Kandidatur als Gouverneur von Texas. 

Richtig unübersichtlich wird es, als Matthews Mutter Ma Mac (Holland Taylor, bekannt als Evelyn Harper aus "Two and a Half Men") Woody erzählt, dass sie seinen kriminellen Vater kannte, zu dem Woody selbst kaum Kontakt hatte. 

Der Verdacht, dass die beiden echte Brüder sein könnten, wächst. Zunächst traut sich Woody nicht, das Matthew zu sagen, macht sich dann aber selbst auf die Suche nach der Wahrheit. 

Ist was dran an der Geschichte? 

Und was, wenn die beiden nun tatsächlich Brüder wären? Ein DNA-Test könnte darüber Aufschluss geben. "Ich wollte das schon seit einiger Zeit machen, aber er weigert sich", sagte Woody Harrelson dem "Hollywood Reporter" und ließ dabei geschickt offen, ob es sich um einen Scherz handelt oder er es ernst meint. 

Sein Serienbruder stellte allerdings in Aussicht, dass er sich irgendwann dazu durchringen könnte. "Wenn es stimmt, habe ich eine Menge zu verarbeiten", so McConaughey. "Wenn es nicht stimmt, wird es bei Weitem nicht mehr so viel Spaß machen, mit ihm abzuhängen." 

Die ersten zwei von insgesamt acht Folgen von "Brothers" sind ab 23. September beim kostenpflichtigen Streamingdienst Apple TV zu sehen. Jeden Mittwoch folgt eine weitere Episode.