Beim MC Isolator Neuhaus-Schierschnitz trafen sich am vergangenen Wochenende die besten jungen Talente aus Hessen, Thüringen und Nordbayern und lieferten sich von Beginn an packende Rennen. Die beiden Organisatoren dieser Rennserie, Denny Doras und Kevin Fiedler (beide vom MC Isolator), hatten gemeinsam mit Vereinsmitgliedern die Veranstaltung bestens vorbereitet. Bei der Streckenplanung waren Denny Doras und Christoph Hackel federführend; die Vereinskollegen halfen beim Aufbau. Die Enduristen nutzten ihr Wissen um die Heimstrecke, und so entstand ein abwechslungsreicher Kurs – mit technisch anspruchsvollen Passagen, die sich mit schnellen, flüssigen Streckenabschnitten abwechselten und für die 40 Starter motivierend, aber auch anspruchsvoll waren. Den jungen Fahrern wurde also alles abverlangt. „Der Kurs ist super vorbereitet. Man muss hier wirklich alles können“, war von einem Teilnehmer nach dem Rennen zu hören. Zusätzliche Bedeutung erhielt der Lauf durch die gleichzeitige Wertung für die Thüringer Meisterschaft.