„Mayors for Peace“: Sonneberger hissen Flagge gegen Atomwaffen

Auch in anderen Kommunen des Landkreises ist das Engagement deutlich sichtbar. Sonneberg, Neuhaus am Rennweg, Schalkau, Frankenblick und Steinach sind Mitgliedsstädte im globalen Bündnis. Steinach trat 2022 bei – vier Jahre nach einer viel diskutierten Entscheidung: 2018 hatte sich der Stadtrat noch gegen das Hissen der Flagge ausgesprochen, was landkreisweit für Aufsehen sorgte. In Sonneberg flatterte am Gedenktag die weiß-grüne Fahne im Wind, wie schon in den Jahren zuvor – mit Blick auf den Rathausplatz.