Erfurt (dpa/th) - Nach sommerlichen Tagen beginnt die neue Woche in Thüringen kühler. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit Temperaturen von maximal 20 bis 24 Grad. Im Bergland liegen die Werte mit 17 bis 20 Grad niedriger. Vorübergehend heitert es auf, sonst sind einige Wolken am Himmel. Regen bleibt laut DWD aus. Ab dem späteren Nachmittag nimmt die Bewölkung im Freistaat ab.