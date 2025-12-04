Ella strahlt. Wenn sie über ihr Instrument spricht, leuchten ihre Augen. Musizieren tut sie noch viel lieber als darüber reden. Und wenn man so ein anspruchsvolles Instrument wie sie hat, kann niemand erwarten, dass beim Spielen noch ein toller Gesichtsausdruck für ein Foto herauskommt. Die Zehnjährige lernt seit zwei Jahren Klarinette und hat schnell Fortschritte gemacht. Letztes Jahr nahm sie schon beim Wettbewerb Jugend musiziert in Zella-Mehlis / Suhl teil und belegte in ihrer Altersklasse mit drei Liedern einen ersten Platz.