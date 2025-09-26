Rodel-Weltmeister Max Langenhan (26) hat beim Ost-Ministerpräsidententreffen in Weimar in einer Sportlerrunde mit Friedrich Merz (69) geplaudert – aber nicht etwa einfach so. Heraus kam eine handfeste Verabredung zwischen Kanzler und Rodler. Wie Ohrenzeugen bestätigten, lud der Schlitten-Star aus Friedrichroda den CDU-Politiker zum gemeinsamen Rennrodeln ein. Merz willigte tatsächlich ein – und durfte dafür die Rodelbahn seiner Wahl bestimmen.