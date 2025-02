Max Langenhan und Co.: Rodler gehen in Kanada auf Bärenjagd

Max Langenhan, der zuletzt beim Weltcup-Heimspiel in Oberhof triumphierte, testet auch mal die umliegenden Restaurants. „Meine Lieblingslokale sind die ‚Bar Oso‘, ‚Merlin’s Bar and Grill‘ und ‚The Longhorn Saloon‘“, so der WM-Titelverteidiger. „Whistler an sich ist wirklich traumhaft, ich würde auch gerne hierher mal zum Skifahren kommen. Man hat sehr viel Natur, viele kleine coole Läden, in denen man essen gehen kann – und es ist einfach ein kleines schönes Dorf.“