Mit seinen 27 Jahren sitzen seine Haare zwar vielleicht nicht mehr dort, wo sie vorher mal waren. Womöglich wirkt er aber auch gerade deshalb so erwachsen, gelassen, angekommen … Reifer als man in seinem Alter eigentlich ist, dieser Max Langenhan. Womöglich ist es dem Mann, der alles immer so locker-leicht wirken lässt, aber auch einfach egal. Und vielleicht ist es auch besser so, sich darüber keine zu großen Gedanken zu machen.