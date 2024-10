Promi Big Brother: Max Kruse enthüllt sein Gehalt als Fußballer

"Mein Vertrag bei Union lief nur noch ein halbes Jahr, und ich hab einfach einen Vertrag gekriegt, den habe ich nicht mal bei Wolfsburg gekriegt, als die Champions League gespielt haben. Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben." So sprach der Fußballer von einem Gehalt beim VfL Wolfsburg von "300 im Monat, plus Handgeld 1,5 Millionen" (gemeint sind hier 300.000 Euro).