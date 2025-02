Märkte stabil

Während Exportbeschränkungen in der EU regional begrenzt sind, waren von Exportstopps in Drittländern auch bayerische Erzeuger betroffen. Große Unruhe ist aber ausgeblieben. "Die Marktlage ist stabil", hieß es mit Blick auf die Milchwirtschaft aus dem Landwirtschaftsministerium. "Was die Milchauszahlungspreise betrifft, so ist derzeit kein Einbruch erkennbar", teilte ein Sprecher mit.