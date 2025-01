Maul- und Klauenseuche Seuchen-Verdachtsfall - Virus bedroht Tiere und Exportmärkte

Häufige Verbreitungswege sind auch neu in die Herde eingeführte infizierte Tiere, kontaminierte Transportfahrzeuge oder Ausrüstung, mit dem Virus belastetes Futter oder Wasser. Das Virus kommt in manchen Gegenden der Welt verbreitet vor, unter anderem in verschiedenen Teilen Asiens. Von dort stammt auch der zuerst in Brandenburg aufgetauchte Virustyp.