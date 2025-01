Im brandenburgischen Hönow am Berliner Stadtrand war in einer Wasserbüffel-Herde die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Vorsorglich wurden in der Nähe gehaltene Schweine und andere Klauentiere getötet. In einem Umkreis um die betroffene Weide werden Agrarbetriebe untersucht und Tiere getestet. Krisenstäbe sind im Einsatz.