Maul- und Klauenseuche: Keine Sorge, aber Wachsamkeit

Auch an die praktizierenden Tierärzte des Landkreises hat die Veterinärbehörde umfangreiche Informationen versendet. Dazu gehört eine Auffrischung des Wissens über das Krankheitsbild, das die MKS verursacht, denn seit 1988 war die Krankheit in Deutschland nicht mehr aufgetreten. „Typisch können Fieber, Milchrückgang sowie schmerzhafte Bläschen im Maul und an den Klauen sein“, erläutert Dr. Sporn. Die Krankheit ist für den Menschen ungefährlich. „Für die Tierbestände im Landkreis hat der Ausbruch in Brandenburg jedoch schon jetzt wesentliche Auswirkungen, denn viele Länder haben Handelsbeschränkungen gegen Deutschland verhängt. Beispielsweise können derzeit keine Transporte von Kälbern in die Niederlande stattfinden, weshalb Alternativen gefunden werden müssen“, so der Amtstierarzt.