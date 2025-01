Gefahr, dass Produktion zum Erliegen kommt

Susanne Glasmann, Geschäftsführerin des Verbands der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft, betont, dass aktuell die Milch der Landwirte abgeholt und in den Molkereien verarbeitet wird. Aber: "Der Absatz ist gestört, die Lager laufen voll." Milch- und Molkepulver sowie Käse gingen besonders häufig in den Export in Drittländer. Wichtige und betroffene Exportmärkte seien China, die Ukraine, Armenien oder auch Kasachstan.