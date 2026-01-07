Mauersanierung in Gräfinau: Dem Einsturz zuvor kommen

Schon ein flüchtiger Blick zwischen Wohnhaus Nr. 20 in Alten Gehrener Straße und den erhöht angelegten Friedhof nebenan lässt erkennen, dass die abgrenzende Mauer womöglich nicht mehr lange ihrer Stützfunktion nachkommen kann. Die von der ausgebeulten Mauer ausgehende Gefahr war bereits seit längerer Zeit von der Stadtverwaltung Ilmenau erkannt und 2024 entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden. Parallel zur Notsicherung liefe die Vorbereitung für eine Mauersanierung an. Diese ist nun als Investitionsmaßnahme für Gräfinau-Angstedt im Haushalt 2026 eingeordnet.