Wendehausen (dpa/th) - Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Todesopfer des Todesstreifens an der früheren innerdeutschen Grenze erinnert. "Nichts davon, was hier gestanden hat, war friedlich, nichts davon war eine normale Grenze, sondern der Name Todesstreifen hatte schon seine Berechtigung", sagte Ramelow am 35. Jahrestag des Mauerfalls vor einer Wanderung bei Wendehausen.