Mehr als acht Millionen Deutsche schalten sonntags, 20.15 Uhr, das Erste ein. So wohl auch am 27. Oktober, wenn es heißt: „Dein gutes Recht.“ Dann stellt Schauspieler Matthias Lier aus Zella in der Rhön einen dunklen Charakter dar und findet diesen „total absurd“, wie er uns erzählt.