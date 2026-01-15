Thüringer Grundschüler werden vermutlich auch künftig in der vierten Klasse das Dividieren erlernen. Derzeit werden nach Aussage des Erfurter Bildungsministeriums die Lehrpläne aller allgemeinbildenden Schulen in Thüringen überarbeitet – das gelte auch für den Mathematiklehrplan für die Grundschule. „Vor dem für den Frühsommer geplanten Abschluss können zu einzelnen inhaltlichen Fragen, etwa zum Zeitpunkt der Einführung schriftlicher Rechenverfahren, noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden“, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Derzeit werde das schriftliche Dividieren in den Thüringer Schulen erstmals in den Klassenstufen 3 und 4 vermittelt.