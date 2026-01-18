Ein spektakuläres Schauspiel bot 1654 der Reichstag zu Regensburg. Zwei Gespanne mit jeweils acht Pferden versuchten vergeblich, eine Metallkugel auseinanderzuziehen. Verantwortlich für dieses Experiment, welches das damalige Weltbild erschütterte, war Otto von Guericke, Naturforscher und Bürgermeister von Magdeburg. Er trat damit den Beweis an, dass es einen luftleeren Raum, ein Vakuum, gibt. Dafür ließ er zwei passgenaue Halbkugeln aus Metall zu einer Kugel zusammensetzen und pumpte die Luft aus dem Innern. Was dann geschah, verblüffte selbst viele Gelehrte seiner Zeit: Die Halbkugeln ließen sich nicht mehr voneinander trennen. Erst als wieder Luft ins Innere gelassen wurde, fielen sie mühelos auseinander.