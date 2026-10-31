Die Erwartungshaltung beim „Match der Woche“ mit der Begegnung Effelder gegen Schalkau war schon hoch. Insgesamt 420 Zuschauer wollten das Match und Derby der beiden Ortsnachbarn am Freitagabend unter Flutlicht auf dem Platz in Effelder an der B 89 sehen. Das goldene Tor von Martin Hirschberger sicherte dem Neuling die drei Punkte. Obwohl die Gastgeber einige Aufstellungsprobleme hatten, konnte die Heimstärke mit jetzt 13 Punkten aus sechs Begegnungen bestätigt werden.