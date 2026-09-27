Wenn am Sonntag der SV 08 Westhausen den FC Blau-Weiß Schalkau empfängt, treffen zwei Teams mit unterschiedlicher Geschichte aufeinander. Westhausen ist der Dino der Kreisoberliga Südthüringen und seit deren Bestehen dabei. Schalkau geht dagegen gerade in seine dritte Spielserie auf dieser Ebene. Viermal trafen beide bislang aufeinander, dreimal gewann Westhausen. Vor heimischer Kulisse endeten die beiden bisherigen Punktspiele jeweils 3:2. Auch diesmal könnte es auf die Offensivqualitäten der beiden Goalgetter ankommen. Denn es laufen zwei Stürmer auf, die den Unterschied machen könnten ...