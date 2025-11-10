Derbyzeit am Wolkenrasen – und einmal mehr zeigte sich, dass Derbys ihre ganz eigenen Gesetze haben. Der Drittletzte der Kreisoberliga Südthüringen – die SG 1951 Sonneberg – empfing den Tabellenzweiten vom SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, auf dem Platz jedoch ein packendes Spektakel: Leidenschaft, Dramatik, zwei Platzverweise, sieben Tore – und am Ende ein tragisches Eigentor, das die tapfer kämpfenden 51er um ihren verdienten Lohn brachte.