Das Spitzenspiel der 20. Punkterunde geht an den „SVS“: Der SV Schleusegrund Schönbrunn (SVS) gewann gegen den Tabellennachbarn SG SV 1897 Goßmannsrod – immerhin amtierender Kreismeister – am Ende verdient mit 2:0 und tauschte so mit dem Kontrahenten die Plätze in der Tabelle. Die Schleusegrunder sind jetzt Zweiter in der Rangfolge. Der Abstand nach vorne zu Primus Lauscha/Neuhaus hat sich aber auf jetzt elf Zähler vergrößert. Vieles deutet drauf hin, dass die Entscheidung um die Kreismeisterschaft bereits gefallen ist.