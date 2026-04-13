Das Spitzenspiel der 20. Punkterunde geht an den „SVS“: Der SV Schleusegrund Schönbrunn (SVS) gewann gegen den Tabellennachbarn SG SV 1897 Goßmannsrod – immerhin amtierender Kreismeister – am Ende verdient mit 2:0 und tauschte so mit dem Kontrahenten die Plätze in der Tabelle. Die Schleusegrunder sind jetzt Zweiter in der Rangfolge. Der Abstand nach vorne zu Primus Lauscha/Neuhaus hat sich aber auf jetzt elf Zähler vergrößert. Vieles deutet drauf hin, dass die Entscheidung um die Kreismeisterschaft bereits gefallen ist.
„Match der Woche“ in Schönbrunn Schlägt nur der Busfahrer Daueralarm?
Redaktion 13.04.2026 - 17:43 Uhr