Am Wochenende steht in der Kreisoberliga mit der 13. Punkterunde schon der letzte Spieltag der Hinrunde auf dem Spielplan. Allerdings haben bisher nur Neuhaus-Schierschnitz, Hildburghausen II und Haina alle Begegnungen ausgetragen. Alle anderen Teams haben aus verschiedenen Gründen noch Nachholer zu bestreiten. Mit dem Spieltag am Wochenende wird zwar die Hinrunde, aber noch nicht das Kalenderjahr 2025 fußballtechnisch abgeschlossen. Es folgen noch zwei komplette Spielrunden und auch noch etliche Nachholbegegnungen.