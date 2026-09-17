Was ist denn das für ein Schmankerl in der Kreisoberliga Südthüringen? Unser Match der Woche ist die Begegnung SV Schleusegrund Schönbrunn – SV EK Veilsdorf. Trainer Dirk Forkel kehrt erstmals als Gästetrainer an seine alte Wirkungsstätte in die Gabeler Straße zurück. Über elf Jahre – von 2012 bis Oktober 2023 – hat er dort gearbeitet. Nun kommt er mit den Elektrokeramikern als Tabellenführer in sein ehemaliges Wohnzimmer. Wir sprachen mit ihm und dem Schönbrunner Vereinschef Mark-André Möhring.