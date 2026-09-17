Was ist denn das für ein Schmankerl in der Kreisoberliga Südthüringen? Unser Match der Woche ist die Begegnung SV Schleusegrund SchönbrunnSV EK Veilsdorf. Trainer Dirk Forkel kehrt erstmals als Gästetrainer an seine alte Wirkungsstätte in die Gabeler Straße zurück. Über elf Jahre – von 2012 bis Oktober 2023 – hat er dort gearbeitet. Nun kommt er mit den Elektrokeramikern als Tabellenführer in sein ehemaliges Wohnzimmer. Wir sprachen mit ihm und dem Schönbrunner Vereinschef Mark-André Möhring.