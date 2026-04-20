Der souveräne Tabellenführer, die Sportgemeinschaft (SG) Lauscha/Neuhaus, ist beim Abstiegskandidaten Hainaer SV nach einer undiskutablen Leistung gerade noch so mit einem blauen Auge davon gekommen. Dabei musste SG-Trainer Meyer seine Elf gegenüber der Vorwoche umstellen, denn Mannschaftskapitän Hienzsch sowie Cisse und Jeuth fehlten – neben den Langzeitverletzten. Was sich aber dann in den 90 Minuten beim herrlichen Fußballwetter auf dem bestens bespielbaren Rasen des Hainaer SV (HSV) vor 80 Zuschauern – darunter wieder viele vom Rennsteig – abspielte, war einfach, fußballerisch betrachtet, viel zu wenig und hatte keinesfalls Kreisoberliga-Niveau.