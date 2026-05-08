Am Wochenende wird die Tabelle der Kreisoberliga bereinigt. Dazu ist am Freitag und Sonntag ein Doppelspieltag angesetzt worden. Am Freitag wird zunächst ein kompletter Spieltag aus dem Herbst nachgeholt. Hier gab es ja durch den damaligen frühen Wintereinbruch und die Unbespielbarkeit der Plätze ein Gros an Spielausfällen. Und am Sonntag wird dann planmäßig der 23. Spieltag ausgetragen. Mit Neuhaus-Schierschnitz, Westhausen, Hildburghausen II und Haina haben gleich vier Teams jeweils zwei Heimspiele vor der Brust.