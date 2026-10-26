Beim Duell der Kellerkinder der Kreisoberliga Südthüringen und Lokalrivalen, SV 1920 Gellershausen und SV 08 Westhausen, gab es im Heldburger Unterland Abstiegskampf pur. Der zweitschwächste Angriff der Liga forderte die schlechteste Verteidigung heraus. Beide Rivalen hatten allerdings mit ihren Ergebnissen in der Vorwoche Mut getankt. Nun sollte sich zeigen, ob wohl einer von beiden die Abstiegsränge verlassen kann.