Unser „Match der Woche“ in der Kreisoberliga Südthüringen findet im Heldburger Unterland statt. Die Begegnung zwischen dem SV 1920 Gellershausen und dem SV 08 Westhausen ist aktuell Abstiegskampf pur und mit Sicherheit für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. Die beiden Mannschaften des Unterlandes belegen aktuell in der Tabelle die letzten beiden Plätze. Beide haben bisher erst zwei Mal gewonnen. Wobei die Gäste aus Westhausen aktuell einen Punkt besser sind. Wir haben bei den beiden Trainern, Martin Erdenbrecher (Gellershausen) und Toni Haschke (Westhausen), nachgefragt.