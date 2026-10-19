Mit einem 5:2-Sieg beim bisherigen Tabellenführer Erlauer SV Grün-Weiß (ESV) hat sich der SV Schleusegrund Schönbrunn am 10. Spieltag die Spitzenposition in der Kreisoberliga Südthüringen erkämpft. Zunächst gingen die Gastgeber nach dem 0:1-Rückstand und zwei verwandelten Strafstößen mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeitpause. Per Hattrick innerhalb von 15 Minuten wurde schließlich Robin Greiner zum Matchwinner. Der wievielte Dreierpack vom Goalgetter war dies?