Vor der Punktspielrunde am Wochenende in der Kreisoberliga Südthüringen gibt es mit Veilsdorf, Schalkau und Erlau noch drei Mannschaften ohne Niederlage. Sie führen auch in dieser Reihenfolge die Rangliste an. Alle drei haben bisher lediglich ein Unentschieden hinnehmen müssen. Am Tabellenende warten Gellershausen (zu Hause gegen Neuhaus-Schierschnitz) und Westhausen (gegen Hildburghausen II) noch auf den ersten Saisonsieg, Gellershausen sogar noch auf den ersten Punkt.