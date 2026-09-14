Unser „Match der Woche“ der Kreisoberliga Südthüringen war kein schönes Spiel und fand dazu noch im Dauer-Niesel-Regen statt. Die insgesamt acht Treffer haben am Ende die Zuschauer vielleicht etwas entschädigt. Der Heimsieg des Erlauer SV Grün-Weiß fiel am Ende zu hoch aus. Auf der einen Seite haben die Gäste der SG SV Eintracht Heldburg die Platzhirsche förmlich zum Toreschießen eingeladen. Das ging teilweise aber viel zu leicht für Erlau. Auf der anderen Seite waren auch für die Spielgemeinschaft noch mehr Treffer möglich, doch die Erlauer Tim Heurich (69.) und Martin Becker (85.) retteten jeweils auf der Torlinie.