Das nächste Nachbarschaftsderby steht an. Bereits am Freitagabend und somit ausgesprochen zuschauerfreundlich stehen sich der Aufsteiger SC 09 Effelder und der FC Blau-Weiß Schalkau in der Kreisoberliga Südthüringen gegenüber. Ob der kurzen Entfernung von sechs Kilometern zwischen den beiden Orten hat es auch gewisse Brisanz. Zusätzlich sorgen auch die zahlreichen Spielerwechsel zwischen beiden Sportvereinen oft für Gesprächsstoff.