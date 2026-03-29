Zum „Match der Woche“ haben wir uns das Duell zwischen dem SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz und dem SC 06 Oberlind ausgesucht. Es wird am Sonntag um 15 Uhr auf der „Biene“ in Neuhaus-Schierschnitz ausgetragen. Beide Mannschaften sind auf den Rängen vier und fünf aktuell Tabellennachbarn, beide haben bisher acht Punktspiele gewonnen, die Gastgeber aber drei Punkte mehr auf dem Konto als die Linder.