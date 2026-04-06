Masters-Turnier: Tennisprofi Altmaier in Monte-Carlo früh ausgeschieden

Nach verlorenem ersten Satz zeigte sich Altmaier stark verbessert. Nach einem schnellen Break zum 3:1 wehrte er in einem umkämpften Aufschlagspiel Breakbälle ab und erhöhte auf 4:1 - die Entscheidung im zweiten Durchgang. Im entscheidenden dritten Satz gab Altmaier beim Stande von 2:3 seinen Aufschlag ab - und schaffte kein Re-Break mehr.