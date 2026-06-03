Masters-Sieger dabei: Deutsches Golf-Quintett gibt Zusage für München

München (dpa/lby) - Nach Martin Kaymer haben noch weitere Profis aus Deutschland für die BMW International Open auf der Anlage des Golfclubs München Eichenried zugesagt. So freut sich das Quintett Freddy Schott, Nicolai von Dellingshausen, Marcel Siem, Marcel Schneider und Max Kieffer auf sein Heimturnier vom 1. bis zum 5. Juli. Bei der 37. Auflage der Traditionsveranstaltung werden auch die Masters-Sieger Patrick Reed aus den USA und Sergio Garcia aus Spanien dabei sein.