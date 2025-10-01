Masterplan Prävention: Besseres Essen und mehr Sport sollen Bayern gesünder machen

München (dpa/lby) - Mehr Sport und Bewegung, besseres Schulessen, mehr Wissen: Zur Entlastung des Gesundheitssystems und zur Steigerung der Lebensqualität hat Bayern ein Maßnahmenpaket zur Prävention vorgelegt. "Mit dem Masterplan haben wir uns einen klaren Fahrplan mit "10 + 10" Zielen gegeben: Zehn strukturelle Ziele, die vonseiten der Staatsregierung umgesetzt werden, und zehn gesundheitliche Ziele, für die wir gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) bei der Vorstellung des Masterplans Prävention in München.