Maßregelvollzug: Scharf: Weitere Konsequenzen nach Psychiatrie-Fluchten

Deggendorf (dpa/lby) - Nach der erneuten Flucht eines Insassen aus dem Bezirksklinikum Mainkofen in Niederbayern hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) weitere Konsequenzen angekündigt. "So kann es nicht weitergehen", sagte sie der Mediengruppe Bayern. Demnach müssen unter anderem alle Maßregelvollzugseinrichtungen in Bayern gewährte Lockerungen im Laufe des nächsten Monats überprüfen. Sie habe die zuständige Fachaufsicht entsprechend angewiesen, sagte Scharf.