München (dpa/lby) - Seit 2020 wurden in Bayern mehr als 230 Millionen Euro zur Förderung der rund 7.500 Feuerwehren im Land ausbezahlt. Um die Feuerwehren weiter zu unterstützen, habe das Innenministerium die Förderrichtlinie "nochmals massiv aufgestockt", teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München mit. Im Schnitt wurden damit rund 46 Millionen Euro pro Jahr an die Feuerwehren weitergegeben, künftig sollen zusätzlich knapp 50 Prozent mehr Fördergelder zur Verfügung stehen.