So ganz klar war das noch am Beginn der Woche nicht für jedermann, was es mit der Baustelle im Kreuzungsbereich Kurparkstraße/Vesserer Straße an der Einmündung Brunnenstraße in Schmiedefeld auf sich hat. Rot-weiße Absperrungen an gleich mehreren Stellen und ein Durchfahrverbotsschild machten deutlich, dass hier gebaut wird und dieser Bereich vor dem Thüringer Hof für Fahrzeuge aller Art tabu ist. Manches jedoch mogelte sich anfangs ab den Abendstunden noch hindurch, bis irgendwann auch das nicht mehr möglich war – und eigentlich generell verboten. Zumindest vorübergehend.