«Massive Umwälzungen» Porsche setzt auf Verbrenner – Milliardenlast drückt Gewinn

Porsche im Krisenmodus

Der erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer ist in den vergangenen Monaten immer weiter in die Krise gerutscht. Der Absatz ließ zu wünschen übrig - vor allem in China und den USA lief es schlecht. Auch die US-Einfuhrzölle belasteten das Geschäft. Der Gewinn rauschte deshalb in den Keller. Der Konzernüberschuss von Januar bis Juni lag bei 718 Millionen Euro - das waren 71 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Region Stuttgart will Porsche daher sparen und Stellen zu streichen. Ein weiteres Sparprogramm soll nun verhandelt werden. Auch im Vorstand gab es zuletzt eine Reihe von Wechseln.