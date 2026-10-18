Mainburg (dpa/lby) - Ein landwirtschaftliches Anwesen in Mainburg (Landkreis Kelheim) hat Feuer gefangen. Ein Feuerwehrangehöriger verletzte sich nach Angaben eines Polizeisprechers beim Löschen leicht. Es gebe nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren verletzten Menschen oder Tiere. Das Anwesen stand laut Polizei leer. Es gebe eine massive Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauern demnach an.