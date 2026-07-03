Vor dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat Thüringens Innenminister Georg Maier an die Demonstranten appelliert, den Parteitag nicht verhindern zu wollen. Es gebe gute Gründe, gegen die AfD zu protestieren, weil man sie vielleicht für verfassungswidrig halte. "Dann ist aber schädlich für die Glaubwürdigkeit, wenn es in der Art und Weise geschieht, dass man selbst gegen die Verfassung verstößt", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Deshalb mein Appell, es nicht zu tun, den Versuch zu unternehmen, den Parteitag zu verhindern", ergänzte er.