Die erst zu DDR-Zeiten errichtete Werrabrücke in der Henneberger Straße von Meiningen steht offenbar vor ihrem Ende. Auch wenn die Nachricht noch nicht offiziell ist: Eine Mitte Juli erfolgte Brückenprüfung durch Experten soll ihren maroden Zustand offenbart haben. Die Konsequenz: Die wichtige Meininger Brücke, über die täglich Tausende Fahrzeuge rollen, soll offenbar abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Einer baldigen Tonnagebegrenzung dürfte die Errichtung einer Behelfsbrücke folgen, anschließend der Abriss und Neubau.