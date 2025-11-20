Eines vorweg: Närrisches Treiben gab es in der Werra-Gemeinde Untermaßfeld bereits lange, bevor sich im Jahr 1976 der Maßfelder Carneval Verein (MCV) gegründet hatte. Damals noch nicht als Karneval, sondern als Fasching bezeichnet, feierten eher intern – für die Vereinsmitglieder, deren Angehörigen und weniger Gäste – die Mitglieder vom Sportverein und der Freiwilliger Feuerwehr, von den Senioren und der Frauensportgruppe. Allen voran die Mitglieder des Männerchores der Gemeinde. Die es um einiges leichter hatten, ein unterhaltsames Programm zu gestalten. Ein Doppelquartett aus den Reihen des Chores hatte bereits in den Liederabenden Soloauftritte. Für die Faschingsveranstaltungen texteten sie bekannte Lieder um und boten damit humorvolle Einlagen.