Ein Hauch von Diesel lag am Samstag über dem Heilklimatischen Kurort Masserberg (Landkreis Hildburghausen) und Motorengedröhn von Traktoren ließ so manchen Spaziergänger bei der Ausfahrt der großen Maschinen am Straßenrand verweilen. Die Mitglieder des Vereins „Traktorfreunde Masserberg“ hatten zum sechsten Traktortreffen in den oberen Wald eingeladen. Es waren etwa 30 Fahrzeuge, die Aufstellung genommen hatten.