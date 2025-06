Es surrt. Ein heller, überdachter Roller mit Seitenwagen fährt vor. Das Highlight des C1-Treffens am heißen Sommerwochenende in Masserberg. Josef Loibl, Schreiner aus dem Bayerischen Wald, steigt von dem majestätisch anmutenden C1 ab. Seiner Frau Andrea, eigentlich Motorradfahrerin, hat die Spritztour im Seitenwagen gefallen. Der Roller ist eine absolute Rarität: Mit Seitenwagen gibt es ihn nur sieben Mal, weiß Loibl. Seit 2003 gehört er schon zur rollenden Fangemeinde. Den Seitenwagen-C1 ergatterte er allerdings erst vor drei Jahren. Ein Glücksgriff. Und für ihn war gleich klar: Daraus werde er einen Rolls-Rolls machen. Und so baute und baute er. Nun hat das Gefährt eine Bar und ist eine Attraktion. Er öffnet den „Kofferraum“: Voilà – Champagnerflasche und zwei Gläser.